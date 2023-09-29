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راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن الوظائف الحكومية الشاغرة والتى تتمثل فى  5702  فرصة عمل جديدة لكل التخصصات، وفي جميع المحافظات، والرواتب مجزية، إضافة لتأمين صحي واجتماعي وغيرها كثيرا من المميزات اللي تقدمها الدولة، ما التخصصات؟ وكيفية التقديم والحصول على الوظيفة المناسبة؟ التفاصيل الكاملة في تغطيتنا   … 

5702 وظيفة خالية جديدة، أعلنت عنها وزارة العمل في 11 محافظة من خلال تخصصات مختلفة.

قدمت وزارة العمل وظائف جديدة من خلال 34 شركة قطاع خاص ، وهذه الشركات في المحافظات التالية: القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وسوهاج ودمياط، والقليوبية، وأسيوط وقنا والغربية والمنوفية والمنيا.

ومن مميزات هذه الوظائف أنها  تتيح  لذوي القدرات الخاصة الالتحاق بها، ويأتي ذلك في إطار نسبة الـ 5%، من إجمالي العمالة لتلك الفئة.

وتعتبر هذه المشاركة ضمن تنفيذ خطة وزارة العمل لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، خلال الفترة المقبلة، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها، من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وتبدأ الرواتب في هذه الوظائف من 3000 جنيه شهريا وتصل إلى 7000 جنيه.

كما توفر للملتحق بها تأمين صحي واجتماعي، و عن موعد التقديم لهذه الوظائف، فيبدء التقديم على هذه الوظائف خلال شهر أكتوبر المقبل.

والوظائف  هي مدير فرع، ورئيس فريق، أخصائي تمويل، محاسبين، مهندسين، مشرفين سكن، أفراد أمن، علاقات عامة، خدمة نزلاء، مندوبين مبيعات، سكرتارية.

مسئول سلامة وصحة مهنية، فنيين جميع التخصصات، كافة أعمال الفندقة، عمال خياطة بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ومن المفاجآت التي تستعد لها وزارة العمل، هو ملتقى التوظيف في الإسكندرية، ويستعد وزير العمل حسن شحاته، لافتتاح الملتقي التوظيف الذي يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك صباح الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر، كما تقوم الوزارة بتوزيع الجوائر على المتفوقين، من خريجي الدورات التدريب المهني في المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوازرة في المحافظة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومشاركة 31 شركة قطاع خاص.

كما تعطي وزارة العمل أهمية كبيرة للتحول الرقمي، لذلك أكد محمد كمال، وكيل مديرية العمل في الإسكندرية، على متابعة وزير العمل، خلال جولته لعملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة.

وذلك  للاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن، ومن المقرر أن يشهد وزير العمل على فيلم تسجيلي عن دور مديرية العمل بالإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أحد الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي الهمم.

ودعا وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، شباب المحافظة لسرعة الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، ويمكن لسيادتكم إيجاد الرابط من خلال موقع صدى البلد، كما يمكنكم  الدخول على رابط فيديو لشرح طريقة التقديم والاختيار من خلال موقع صدى البلد أيضاً.

وفي الشرقية أيضاً أعلنت وزارة العمل، الثلاثاء الماضي، عن تنظيم ملتقى توظيف في الشرقية، وفر 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، في مختلف التخصصات للعمل في نطاق المحافظة وخارجها.

وأكد أحمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، أنه بدأ في استقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة 8 صباحاً، مشددا على أن مدينة ا لعاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ  9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب  الاستثماري والصناعي في مصر.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو


 

رنا عبدالرحمن وظائف فرص عمل وظائف حكومية

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