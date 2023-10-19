حماس تدعو للنفير العام غدا.. ويوم تضامن عالمي مع أطفال غزة الأحد المقبل

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في بيان لها، الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غدا، بالإضافة إلى خروج الشعوب العربية والإسلامية في تظاهرات يوم الأحد المقبل تضامنا لأطفال قطاع غزة.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل 1948، إلى مواصلة النفير العام غدا الجمعة، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كل الأماكن والساحات، انتقاما لدماء الشهداء في قطاع غزة، وانتصارا للقدس والأقصى.

وطالبت الحركة في بيان بأن يكون يوم الأحد المقبل يومًا للتضامن العالمي لأجل أطفال غزة، داعية الجماهير العربية الغاضبة وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات للانطلاق في حشود هادرة إلى الحدود مع فلسطين المحتلة وإلى أقرب نقطة من فلسطين، وإعلان التضامن مع غزّة ومقاومتها الباسلة، بحسب ما أوردته وكالة "صفا" الفلسطينية.

ودعت حركة حماس أحرار العالم إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، في كل المدن والعواصم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدانة وفضح الجرائم والمجازر التي تُرتكب ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وقالت: "فلتكن كل الأيام القادمة أياما للغضب العارم في كل مكان، للتضامن مع أهلنا في قطاع غزّة، وليرى الاحتلال وداعموه والمنحازون لإرهابه وعدوانه، أنَّ لفلسطين وغزَّة والقدس والمسجد الأقصى رجالًا يُلبّون نداء النصرة والتضامن، ويعلنون أنَّ دماء غزَّة دماؤهم".

وأكدت ضرورة تواصل الفعاليات والمسيرات الحاشدة والاعتصامات طيلة الأيام القادمة، لتبقى مستمرة ومتصاعدة وغاضبة ما بقي هذا العدوان، وما استمرت المجازر وحرب الإبادة.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.