المنصورة 2003 يفوز على المجد السكندري بملعبه وسط جماهيره

حقق فريق المنصورة مواليد 2003 الفوز علي فريق المجد السكندري علي ملعب كليه التربيه الرياضيه رياضيه بأبوقير في رابع مبارياته الفريق بدوري الجمهورية مجموعة بحري .

أحرز أهداف اللقاء خالد سليمان ،و علاء دونجا ،وفارس ممدوح .

وبدأ فريق المنصورة اللقاء بتشكيل مكون من

مصطفي سمير_ محمد السيد _ محمد ديوان _ وائل عاطف

عادل طبنجه_ علاء دونجا _ فارس ممدوح_ زياد مكاوي

خالد سليمان- محمد نصر,

الاحتياطي محمد حسن_ عبدالله المهدي_ محمد الرفاعي

عمر معوض_ احمد الفقي_ فتحي عاطف_ محمود عادل

ويتكون الجهاز الفنى لفريق المنصورة من

مدير فني :محمود رجب

مدرب : ذكي رضا

مدرب حراس : محمد إبراهيم

مدير اداري: موسي غباشي

إداري : يوسف رزق

مشرف عام على القطاع :اسامه محمد سلامه عضو مجلس الاداره

حماده نبيه رئيس قطاع الناشئين

علاء الجوهري :المشرف العام على الجهاز الطبى بقطاع الناشئين

اخصائي إصابات وإعادة تأهيل : عبدالرحمن حسين

عامل مهمات / إسلام صبح