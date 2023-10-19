منعطف خطير.. وزير الخارجية: يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة .

وقال شكري في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة :" تباحثت مع الأمين العام للأمم المتحدة حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية وتبعاته السياسية والإنسانية ".

وأضاف:" أشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه جوتيريش للتوصل إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في ظل المنعطف التصعيدي الخطير في الأزمة ".

وتابع سامح شكري:" أوضحت للامين العام اقتناع مصر بأهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني واحتواء الموقف واستعادة التهدئة في قطاع غزة.