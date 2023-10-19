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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل ساعات من موعدها .. انسحاب عضو جديد من انتخابات الزمالك

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن انسحاب عبد المجيد سليم من الترشح لأمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك:" عبد المجيد سليم المرشح على أمانة الصندوق يعتذر عن الترشح لصالح القائمة الموحدة ".

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبدالصبور ، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى 20 أكتوبر 2023 في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

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