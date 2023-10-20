دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للمريض

دعاء الشفاء والفرج، يعد أفضل دعاء يقال للمريض يوم الجمعة هو الدعاء له بالشفاء ، و يعتبر دعاء الشفاء والفرج بمثابة طوق النجاة للمرضى الذين همد المرض أجسادهم، ولايوجد أفضل من دعاء الشفاء والفرج لأن اللجوء إلى الله في كل المصائب والكربات هو الحل الأمثل لأن من ابتلى بالمرض قادر على أن يرفعه بالدعاء والتضرع إليه، خاصة وأن الشفاء بيده وحده لا غيره، ويعتبر دعاء الشفاء والفرج واحد من الأسباب التي يتعلق بها المريض كي يرفع عنه ما ابتلى به، وفيما يلي دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.



- اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.



- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.



- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض. اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين. اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.

- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.



دعاء الشفاء والفرج للمريض



دعاء الشفاء والفرج للمريض، يعد المرض محنة، وأفضل ما يقدمه المسلم المعافى للمريض في محنته هو الدعاء، فهو يعني له الكثير، وتبين له مدى الحب والاهتمام به كذلك يكون له تأثير إيجابي على النفس، دعاء الشفاء والفرج للمريض هي بمثابة أمنيتنا للمريض أن يشفيه الله ويرفع عنه ما ابتلاه به، وأن يديم الله عليه الصحة، وإليكم أفضل صيغ دعاء الشفاء والفرج للمريض.

- الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

- اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، وتعوضهم خيراً عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.



دعاء الشفاء والفرج لنفسي

دعاء الشفاء والفرج لنفسي، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو الدعاء خصوصًا في أوقات الابتلاءات، الدعاء سلاح المؤمن يسأل الله فيعطيه من أمور الدين والدنيا. دعاء الشفاء والفرج لنفسي هو من الأمور التي يدعو المسلم بها الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يدعو لغيره ولنفسه بدعاء الشفاء والفرج لنفسي، سواء كانت بالأدعية المأثورة في السنة النبوية أو غيرها من الأدعية العامة، ومن صيغ دعاء الشفاء والفرج لنفسي مال يلي:

-اللهم يا سامع كلّ شكوى، ويا شاهدًا على كلّ نجوى، ويا عالمًا بكل خفيةٍ، ويا كاشف كلّ كربٍ وبليَّةٍ، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد -عليهم السلام-، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوّته، وقلّت حيلته، أدعوك دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كاشفًا لما نزل به إلا أنت، لا إله إلا أنت؛ فارحمني يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم يا من كفاني كل شيءٍ؛ اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة، واشفني وردّ إلي عافيتي، يارب فرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا اطيق، برحمتك استغيث.

- يا ربِّ رحمتك أرجو وأطلب، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي كلَّ شأني لا إله إلا أنت يا جابر المكسور.

- اللهم أبدل كدري وحزني وضيقتي بالرّضا والراحة والسّلام، اللهم إنّي أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضًا ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.

- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني، وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين.

- اللهم يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرّج همي، ويسرّ أمري وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.