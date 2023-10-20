بنات جامعة عين شمس تعلن خطوات الدخول على منصة التعليم الإلكتروني



قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه يجب علي طالبات الفرقة الأولى قطاع آداب (انتظام وانتساب) متابعة الصفحة الرسمية للكلية لمعرفة الدخول لمنصة التعليم الإلكتروني.



وأوضحت أميرة يوسف أنه تم نشر إعلان توضيحي للطالبات لذلك ضرورة اتباع الخطوات المُرفقة في الاعلان، وإبلاغنا بأي تغيير، لافتة إلى ضرورة تغيير الباسورد بعد الدخول للحفاظ على سرية الحساب.



وفي مشهد مهيب خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينين ولدعم الموقف الرافصٰ لتهحٖيرهم واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.



وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها " القدس عربية، الفلسطينين اصحاب الارض" «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين»وقاموا برفع علم فلسطين

هذا وقد أكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

و تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية وبمشاركة كل من سعادة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز، وسيادة اللواء أ. ح/ فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر، و العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، وأدار الندوة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز.

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم ندوة بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

رحب الدكتور حاتم العبد بالسادة الحضور، مؤكدا على ضرورة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف أجيال الشباب بأمجاد الجيش المصري وبطولاته التاريخية والتصدي لما ينشر من معلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة إيمان الشباب بهذا الإنجاز العسكري العظيم.

فيما تحدث سعادة السفير محمد العرابي، عن أهمية الدبلوماسية المصرية والدور الجوهري الذي لعبته في قبل وإبان وعقب الحرب، كما أشار سيادته إلى منهج الرئيس الأسبق السادات، في إدارة الحرب وحسن اختياره للشخصيات المناسبة لفترات الحرب والسلام، ومهارته في التفاوض للحصول على حقوق مصر كاملة، حتى إن بعض من هذه المباحثات تدرس في الكليات العسكرية في مختلف دول العالم حتى يومنا هذا، مؤكدًا في نهاية كلمته أن الدبلوماسية سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح العسكري، حتى إنها تكون أحيانًا الخيار الأنسب لاسترداد الحقوق.



وقد عرض سيادة اللواء أ. ح/ فؤاد فيود مقطع تسجيلي يصور خط بارليف والنقاط الحصينة من حوله وكيف استطاع الجندي المصري ببسالته وحنكته اختراق هذا الحصن المنيع وهدم أسطورة القوة الإسرائيلية التي لا تقهر، كما استعرض سيادته بعض الصور والخرائط التاريخية التي تصور أحداث الحرب بمراحلها المختلفة، منذ نكسة 1967 وحتى تحقيق النصر في 1973 مرورًا بحرب الاستنزاف، وما قدمه الجيش المصري من تضحيات وبطولات يشهد لها التاريخ.



ثم انتقل سيادة العقيد حاتم صابر، من الحروب العسكرية التقليدية إلى الحروب المعلوماتية الحديثة، حيث أكد أن الحرب اليوم سلاحها في المقام الأول هو المعلومات، وهدفها هو استنزاف العقل وتشتيت الفكر، أو ما يطلق عليه حروب الجيل السادس، والتي تهدف إلى نشر الأكاذيب وتضليل الحقائق وهدم الشعوب العربية من خلال القضاء على وحدتها وزعزعة الثوابت والعقائد لدى شبابها، كما أكد سيادته أن الاحتلال الإسرائيلي ليس إلا احتلال إحلالي ونهايته الحتمية هي الزوال دون رجعة، فما علينا سوى الصمود، وإعمال العقل، والبحث الدؤوب عن الحقائق.