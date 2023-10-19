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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: صواريخ الحوثيين استهدفت ضرب أهداف في إسرائيل

صدى البلد

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه تفاصيل اعتراض القوات البحرية الأمريكية لصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي على سفينة حربية أمريكية قرب سواحل اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن صواريخ الحوثيين الذين تم اعتراضهم استهدفت ضرب أهداف في إسرائيل.

وأوضح البنتاجون، أن تهديد الطائرات المسيرة شمل قواعد للتحالف في العراق وسوريا في اليومين الماضيين وتم تدميرها، مشيرا إلى الرفع من قدرات سلاحي البحر والجو الأمريكيين في المنطقة لحماية الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن أعضاء التحالف الدولي.

وأشار المتحدث باسم "البنتاجون"، أن "المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن"، لافتا إلى أنه "تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرة تم تدميرها، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف".

يأتي ذلك بعد استهداف قاعدة الأسد الأمريكية في العراق، بصواريخ من جماعات مسلحة موالية لإيران.

في غضون ذلك استمر العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة لليوم الثالث عشر، واقترب عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال إلى 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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