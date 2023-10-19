عمرو يوسف عن وقفة المنصة: بكرة هنوصل صوتنا للعالم

حرص الفنان عمرو يوسف على دعوة المصرييين لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك عقب صلاة الجمعة أمام النصب التذكاري.



وقال عمرو يوسف فى فيديو قام بنشره : طبعا كلنا دلوقتي متابعين اللى بيحصل لاخوتنا فى فلسطين وانا متأكد ان النار اللى جوانا والأسئلة الكتير اللى جوانا، أكيد جوانا كلنا نفس الإحساس، احساس ان فى حاجة مسكاني ومش عارف اتحرك، لكن هنفضل نتكلم ونحاول نوصل صوتنا للعالم وده شىء مهم جدا بكرة ان شاء الله عند المنصة بعد صلاة الجمعة الناس كلها هتنزل علشان العالم كله يعرف ويتأكد ان مصر كلها ضد اللى بيحصل فى غزة وضد المدابح والمجازر اللى بتحصل هناك.





فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين.

دعم نقابة المهن التمثيلية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان : ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.