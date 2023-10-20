كريم فهمي عبر إنستجرام: علموا أولادكم هذه فلسطين

تضامن الفنان كريم فهمي مع القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشارك كريم فهمي صورة الخريطة الفلسطينية، وكتب :" علموا اولادكم هذه فلسطين".

وكان كريم فهمي تعاقد على بطولة إحدى قصص مسلسل "حدث بالفعل"، والتى تحمل اسم "قرض شخصى" ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الحكاية إخراج هشام الرشيدى، وجارى ترشيح عدد من الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن ومنسق اعلامي يارا احمد.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد فيلم "ماكو.