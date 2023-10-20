الري: دراسة 956 شكوى وطلب واستغاثة من المواطنين خلال شهر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأكد، دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٥ %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٩٥٦) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للاجهزه المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء من تراكم نواتج التطهير والقمامة على جسر ترعه بيشة عامر الامر الذي ادى الى غلق الطريق بعزبة عطية فايد وعلى الفور قامت اجهزة الري بالمحافظه بالمعاينة وإزالة أسباب الشكوى برفع الناتج من على الجسر .

وفي محافظة الشرقية .. وجهت الأجهزة المعنيه بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة منسوب المياه الارضية بالاراضى الزراعية بقرية رشدى يمركز فاوقوس ، حيث تم عمل اللازم بمعرفه اجهزة هيئة الصرف بالمحافظة وصيانة مجمع صرف رقم ٨ أيمن مصرف بحر فاقوس باستخدام معدات هيئة الصرف .

وفي محافظة البحيرة وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير الى التضرر من الصرف المغطى وارتفاع منسوب المياه الجوفيه بقريه كنيسه الضهريه بالمحافظة ، وعلى الفور تمت المعاينه على الطبيعه بمعرفه اجهزه الادارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة وتم عمل الصيانة اللازمة لمجمع رقم ٣٦ ايمن مصرف امتداد شبراخيت وتم على الفور عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى .

وفي محافظة كفر الشيخ وجهت الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده تشير الى انسداد شبكة الصرف المغطي بمجمع ٢ بمنطقه الخوالد الثانيه بمركز سيدي سالم ، حيث تم عمل الصيانة اللازمة بمعرفة الإداره العامة لصرف غرب كفر الشيخ وتم حسم للشكوى .

وفي محافظة الفيوم تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر اهالي قريه يوسف الصديق من انسداد مصرف قبلي قارون المار بالقرية وعلى الفور تم المعاينة على الطبيعة بمعرفة إدارة صرف غرب الفيوم وتطهير المصرف وخفض المناسيب به وحسم الشكوى في حينه .