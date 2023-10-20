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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الإندونسية: قمة "الخليج ودول آسيان" تدعم إقامة دولة فلسطين

صدى البلد

دعت  الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي ، اليوم الجمعة، أن قمة  "الخليج ودول آسيان"  لحل الدولتين على حدود 1967 بإقامة دولة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية. 
 

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن دول آسيان تدعم حل الدولتين.

 

ومن جانبه ، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،، أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

 

وأعتمد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ، اليوم  أن تكون القمة الخليجية ورابطة آسيان بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسة ريتنو مارسودي.

وقال بن فرحان أن في دول الخليج والآسيان تبنينا موقفا موحدا وقويا حول الأزمة الفلسطينية والتصعيدات في قطاع غزة.

وأشار فيصل بن فرحان أنه يجب وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وإيجاد حل للأزمة، مؤكداً أنه يجب إنهاء دوامة العنف في غزة.

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