عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك.. استقرار الدولار وانخفاض الدينار الكويتي

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

يرصد موقع "صدى البلد"خلال السطور حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو  32.37جنيه للشراء و 32.64 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.17 جنيه للشراء 37.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.16 جنيه للشراء 34.43 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.37 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع. 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.17جنيه للشراء و 37.47 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.16 جنيه للشراء 34.42جنيه للبيع.

 أسعار العملات في البنك المركزي  

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.52 جنيه للشراء و 32.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 37.36 جنيه للشراء و 37.57 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 34.33جنيه للشراء و 34.48 جنيه للبيع.

txt

ثبات واضح.. أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

txt

بمشاركة دول عربية.. كيف تستعد مجموعة بريكس لاستبدال الدولار الأمريكي بعملة جديدة؟

txt

أفضل مشتري لـ"الريال السعودي".. تعرف على البنك

txt

إلحق اشتري الشبكة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

وتباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، حيث استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي في بنوك الأهلي ومصر، وبينما انخفض العملة الكويتية الأعلى عربيا  في البنك المركزي بقيمة 12 قرشا. 

وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري يسجل 98.76  جنيه للشراء و 99.74 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

 بنك مصر 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.44 جنيه للشراء و 99.71  جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
  

 البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا عند 99.63 جنيه للشراء 100.08 جنيه للبيع مقابل 100.20جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع منخفضا 12 قرش.

سعر الريال السعودي

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات الدولار اليورو العملات العربية البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سعرِك في الواطي.. أول فنان يدوس على علم إسرائيل بوقفة دعم فلسطين

أرخص سيارة عائلية مستعملة من تويوتا.. اعرف سعرها

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك.. استقرار الدولار وانخفاض الدينار الكويتي

وزير الأوقاف : استهداف الكيان الصهيوني للنساء والأطفال جرائم حرب

محمد رمضان يعلن تخصص أرباح جولته فى أبو ظبي لضحايا غزة

حكّموا ضمائركم | كريم عبد العزيز يناشد العالم : أنقذوا الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. نظام غذائي يحميك من المرض| تعرف عليه

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ