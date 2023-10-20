لا للتهجير.. آلاف المنياوية ينظمون وقفة دعما للفلسطينيين

قدم صدى البلد بثا مباشرا للوقفة الاحتجاجية للأهالي المنيا شارك فيها آلاف المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات التي يتخذها لرفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وسرعة فتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وشهد ميدان 30 يونيو " بالاس سابقا" توافد أهالي المنيا يحملون أعلام فلسطين ومنددين ومستنكرين الدعم الأمريكي والأوربي للاحتلال الإسرائيلى.

وردد المشاركون بالوقفه العديد من الهتافات للتضامن مع الشعب الفلسطيني " بالروح والدم نفديك يا أقصي.. والأقصى مش هيروح.. الله اكبر الله اكبر.. لا اله الا الله الشهيد حبيب الله.. يا نجيب حقهم يا نموت زيهم . غزة غزة رمز العزة ... شدي حيلك يا فلسطين كل الشعب المصري حزين.. لا تهجير لا توطين.. الأرض أرض فلسطين.

وشارك حزب مستقبل وطن في الوقفه بحضور النائب محمد نشأت العمدة امين حزب مستقبل وطن بالمنيا ووليد عبد القوي امين التنظيم وعدد من نواب البرلمان والأمناء النوعين وأعضاء وكوادر الحزب على مستوى المحافظة .

وقال المشاركون بالوقفة إن ما تشهدة غزة من عدوان على المستشفيات المدنية لا يتقبله أحد ويعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والإنساني وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وأضافوا اننا ندعم ونؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل القرارات التي يتخذها لحماية الأمن القومي المصري وعدم تصفية القضيه الفلسطينيه.

يشار إلى أن طلاب جامعة المنيا نظنوا هلال اليومين الماضيين مسيرة شارك فيها آلاف الطلاب داخل الجامعة تضامنا ودعمًا للقضية الفلسطينية، بعد الانتهاكات التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، والتي نتج عنها وقوع آلاف من المصابين والشهداء.

وانطلق الطلاب خارج الحرم الجامعي واتجهوا إلى شارع الكورنيش لينضم اليهم آلاف المواطنين الذين استقروا جميعا بميدان 30 يونيو بمشاركة الأهالي تاييدا لكافة الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض تهجير أهالي غزة والتضامن مع أهالي غزة وسرعة فتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانيه.