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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مؤكدة للإسرائيليين.. حزب الله يكثف هجماته ضد قوات الاحتلال في لبنان

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله استهداف موقع هرمون في القطاع الغربي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وكذا استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وإيقاع إصابات مؤكدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية  بعد ظهر يوم الجمعة  موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة وكذا ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن  ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

ويشار إلى أن وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أفادت بأن فصائل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث تم تبادل إطلاق نار عند الحدود اللبنانية، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، وقصف مدفعي رداً على ذلك.

كما شهدت مرتفعات بلدة حلتا وكفرشوبا والماري وبليدا قصف إسرائيلي عنيف، وردا علي ذلك استهدفت الصواريخ الموجهة  موقع رويسات العلم الإسرائيلي ومواقع إسرائيلية أخرى في تلال كفرشوبا وذلك للمرة الثالثة.

وتعرض أيضا محيط بلدة كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان الي قصف إسرائيلي عنيف.

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