الصحة العالمية: 66% من المراكز الطبية بغزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ان قطاع غزة يتعرض لكارثة حقيقية في ظل القصف المتواصل وخروج المستشفيات من الخدمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن 11% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة تمامًا من واقع 35 مستشفى في عموم القطاع.

وكشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يوجد 77 مركز صحي تابع لاونروا ووكلات الصحة، و66% من المراكز الطبية بقطاع غزة خرج عن الخدمة في ظل القصف على القطاع.

وشدد على ضمان قدرة النظام الصحي في التعامل مع هذه الحالات وفي مثل هذه الأوضاع، من خلال توفير الكوادر الطبية القادرة على العمل في تحت ضغوط عالية، وتوفير المياه والكهرباء، محذرًا من توقف أجهزة التنفس الصناعي، وتوفير خدمات أخرى مثل التقصي والترصد الوبائي للأمراض التي من المتوقع أن تنتشر في ظل هذه الحالات، مثل