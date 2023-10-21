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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق حماس سراح الأسيرتين الأمريكيتين

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الاحتلال لن يتخلى عن جهود تحرير جميع المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، والتي أخذتهم أسرى يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أمريكيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصليب الأحمر نقل الأسيرتين إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق، بأن الأسيرتين تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.

طوفان الأقصى حماس فلسطين نتنياهو إسرائيل الاحتلال

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