بعد إطلاق سراح أمريكيتين.. بلينكن يرفض شرط حماس للإفراج عن الأسرى| فيديو

وجهت صحفية أمريكية، سؤالًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "لماذا لا تستجيب الإدارة الأمريكية لعرض حماس، التي أعلنت استعدادها الإفراج عن كل الأسرى، إذا أوقفت إسرائيل الضربات الجوية، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذا العرض قد يجنب الأطراف الدخول في حرب أوسع، وقالت: “ربما من الحكمة وقف الضربات الجوية، واغتنام الفرصة”.

ورد “بلينكن” خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: "يجب الإفراج فورًا عن الأسرى دون أي شروط، هذا موقفنا".

ولفت “بلينكن” إلى أن هناك أكثر من 200 الأسرى في قطاع غزة ينبغي إطلاق سراحهم.

من ناحية أخرى، قال: "على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب، ونركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".