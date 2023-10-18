يجب حماية المدنيين.. بلينكن يدين استهداف المستشفى المعمداني بغزة

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

وقال بلينكن عبر حسابه بمنصة "إكس" "يجب حماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين. ببالغ الحزن والأسى أدين الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي بغزة مثل الرئيس بايدن".

وأضاف أن "إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا شك فيه حماية حياة المدنيين".

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.