كل الدعم لرجل المرحلة القادمة.. عمرو الدرديري يهنئ حسين لبيب على منصبه

هنأ الإعلامي عمرو الدرديري حسين لبيب بالفوز بمقعد رئاسة القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم قادمة.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك :"رسمياً الكابتن حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك كل الدعم لرجل المرحلة القادمة🙏".

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:



رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229



نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق



حسام المندوه 11430



عضوية مجلس الإدارة فوق السن





أحمد سليمان 15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري 12011

هاني برزي 12528



عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر 14202