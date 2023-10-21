كل الدعم لرجل المرحلة القادمة.. عمرو الدرديري يهنئ حسين لبيب على منصبه

هنأ الإعلامي عمرو الدرديري حسين لبيب بالفوز بمقعد رئاسة القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم قادمة.
وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك :"رسمياً الكابتن حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك كل الدعم لرجل المرحلة القادمة🙏".
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.
وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.
وجاءت النتيجة كالتالي:
رئيس مجلس الإدارة
حسين لبيب 15229
نائب الرئيس
هشام نصر 9480
أمين الصندوق
حسام المندوه 11430
عضوية مجلس الإدارة فوق السن
أحمد سليمان 15433
حسين السيد 10628
عمرو أدهم 10772
محمد طارق 10744
هاني شكري 12011
هاني برزي 12528
عضوية مجلس الإدارة الشباب
أحمد خالد حسنين 13617
رامي إبراهيم نصوحي 11039
نيرة الأحمر 14202