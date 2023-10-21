فضيحة جديدة .. البيت الأبيض يغير تصريحات بايدن بشأن الاجتياح البري لغزة

أصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، بيانًا تراجع فيه عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن طلبه من إسرائيل تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، وذلك في سبيل تحرير مزيدٍ من الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله عند سؤاله من أحد المراسلين، الجمعة، عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأجيل الاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، حتى يتم تحرير المزيد من الرهائن أو الأسرى، "نعم".

أما البيت الأبيض، فقد قال في بيان له إن بايدن كان يعتقد أن السؤال عن مدى رغبته في الإفراج عن المزيد من الرهائن وليس تأجيل الغزو البري لقطاع غزة.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أمريكيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصليب الأحمر نقل الأسيرتين إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.