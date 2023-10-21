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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، من إسرائيل إرجاء إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن، وذلك بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، أمس، إطلاق سراح أمريكيتين كانتا محتجزتان لديها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أمريكيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصليب الأحمر نقل الأسيرتين إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل. 

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