بلينكن يطالب ميقاتي بعدم دخول لبنان طرفا في الصراع بغزة

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" في لبنان عن مصادر مطلعه قولها ان وزير الخارجية الأمريكي أكد على موقف واشنطن الداعي الى احتواء الجبهة الجنوبية وعدم دخول لبنان طرفاً في الصراع الدائر في غزة.

من جهته اتصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث أكد فيه أنّ باريس تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الأوضاع في غزة، وضرورة إبقاء لبنان بمنأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على دور قوات «اليونيفيل» ووجوب تجنّب اي تصعيد على الحدود الجنوبية.