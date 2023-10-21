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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول محمد صلاح في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، اليوم السبت في الثانية والنصف ظهرا، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد ليفربول، صاحب المركز الرابع مع 17 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن فريقي المقدمة، بينما حصد إيفرتون 7 نقاط فقط من فوزين وتعادل و5 هزائم في أول 8 مباريات

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري، بعد الخسارة أمام توتنهام (1-2)، والتعادل أمام برايتون (2-2) في المباراة الأخيرة قبل التوقف.

 ويعاني الألماني يورجن كلوب الذي حصد فريقه نقطة يتيمة من آخر مباراتين، من صداع في الاختيارات بسبب حالة التعب التي تواجه لاعبيه بعد أيام قليلة من خوضهم لمباريات دولية مع منتخباتهم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.


ويخوض إيفرتون مباراته في ملعب أنفيلد مدركاً أن الأرقام لا تقف في صفه، إذ لم يحقق الفوز في عقر دار الـ"ريدز" منذ عام 1999.

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