الرئيس السيسي: اجتماع رؤساء وقادة العالم يختبر إنسانيتنا قبل مصالحنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن “زعماء وقادة العالم في القاهرة يلتقون في وقت صعب يمتحن إنسانيتنا قبل مصالحتنا، ويختبر قيمنا الإنسانية، ويضع المبادئ موضع اختبار وفحص”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر القاهرة الدولي للسلام: “العالم يترقب مواقفنا في لحظة دقيقة".

وأكد أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم متفرجا أمام بعض الممارسات.

.جدير بالذكر أن قمة القاهرة الدولية للسلام تأتي بعد إلغاء القمة الرباعية “المصرية - الأمريكية- الفلسطينية- الأردنية” التى كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان.

وأعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف المستشفى الأهلي المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا الفلسطينيين.

وجرى تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، وسبق أن أعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، وتعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.