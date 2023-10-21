بعد خسارتها.. ميرفت سيد تنتقد انتخابات الزمالك

علقت ميرفت سيد المرشحة السابقة على منصب رئيس نادي الزمالك، على خسارتها المارثون الانتخابي الذي شهدته القلعة البيضاء أمس الجمعة.

وقالت ميرفت سيد في تصريحات لبرنامج “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد": "العملية الانتخابات كانت سيئة، وواحدة من أسوأ الجمعيات العمومية للانتخابات في تاريخ نادي الزمالك، أنا حزينة على الصورة التي ظهرت بها انتخابات 2023 أمام الرأي العام، لم يكن يهمني النجاح ما بقدر ما يهمني ظهور الانتخابات بصورة أكثر ديمقراطية ووقار واحتراما للكيان وأعضائه".

وأضافت: “انتخابات الزمالك شهدت تواجد بلطجية وهذا الكلام موثق بفيديوهات، توجهت إلى القاضي وقام بوقف الانتخابات لمدة 20 دقيقة لحين خروج البلطجية، ووقع على الطعن كل من أنا وعمر هريدي وفاروق جعفر وماجد الحنبلي، وطلبنا بإلغاء العملية الانتخابية لأنها فيها إهانة للكيان”.

وتابعت: “ما حدث شيء مخزٍ، أنا حزينة جدا على ما حدث، كان هناك أعضاء في النادي خافوا يدخلوا الخيمة الانتخابية”.

وواصلت: “الطعون لم تنته بعد، وهي درجة من درجات التقاضي، وشيء طبيعي أن الجمعية سيتم بطلانها، لأنه لم يصدر حكم قضائي في هذه الطعون”.

وأشارت: “بطلان انتخابات الزمالك لا يعني عودة الزمالك لنقطة الصفر، ما بني على باطل فهو باطل، القرارات من البداية خاطئة، إجراء انتخابات الزمالك بعد 50 يوما فقط من استقالة المجلس الزمالك قرار خاطئ من الأساس”.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، بفارق كبير عن منافسيه فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد :



رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب ١٥٢٢٩ صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر ٩٤٨٠ صوتا

أمين الصندوق

حسام المندوة ١٢٤٣١ صوتا

- عضوية فوق السن

أحمد سليمان ١٥٤٣٣ صوتا

حسين السيد ١٠٦٢٨ صوتا

عمرو ادهم ١٠٧٧٢ صوتا

هاني شكري ١٢٠١١ صوتا

هاني برزي ١٢٨٧٢ صوتا

محمد طارق ١٠٧٤١ صوتا

- عضوية تحت السن

نيرة الاحمر ١٤٢٠٢ صوتا

أحمد خالد حسانين ١٣٦١٧ صوتا

رامي نصوحي ١١٠٣٩ صوتا