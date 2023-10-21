رئيس وزراء العراق: نرفض محاولات إفراغ غزة من أهلها ومكان الفلسطينيين أرضهم

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الاحتلال الإسرائيلي أظهر وجهه الحقيقي بالمجازر التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية واستهدافه للمدارس والمساجد والكنائس، وأخرها الجريمة الشنعاء باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في كلمته في قمة القاهرة للسلام، أن غزة اليوم تشكل امتحان جديد للنظام العالمي الذي فشل عدة مرات في الوقوف بجانب العدل، وكانت ولا زالت فلسطين حية شاهدة على هذا الفشل الدولي الذي لا تحترمه إسرائيل ولا يتخذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية.

وتساءل رئيس الوزراء السوداني، ألم يحن الوقت لوقف هذا الاحتلال، ألم يحن الوقت لنصرة هذا الشعب الصامد الذي يتعرض لأفظع الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم.

وأوضح أن الكيان الصهيوني مستمر في خرق القوانين بما فيها قوانين الحرب، وقد يمتد الصراع إقليميا ويهدد سوق الطاقة عالميا ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع، كما أن الاحتلال مستمر في خرق جميع الاتفاقيات الدولية والحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتابع نخاطب الضمائر والعقول وأن القضية الفلسطينية لم تكن لتصل لهذا الوضع لولا لأنه لم يتم احترام القرارات الدولية

وشدد على رفض العراق محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله، وليس من مكان للفلسطينيين إلا أرضهم، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات