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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب البيطريين يطالب بتشكيل وفد شعبى لدخول غزة ودعم الفلسطينيين

صدى البلد

قال نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب الدكتور  خالد سليم إن كلا من النقابة والاتحاد كانا يتمسكان في جميع مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية بحق العودة لمهجري ٤٨، وبدلا عن ذلك ينادى الآن الاحتلال وبعض القوى الدولية بتهجير جديد ينهي القضية الفلسطينية برمتها ويعلن موتها للأبد. 


وأضاف " خلال مشاركتة اجتماع النقابات المهنية الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين ، نقف مع الدولة في وجه الضغوط الداعية إلى القبول بأي نوع من أنواع التهجير، وأقترح تشكيل وفد شعبي ونقابي لدخول غزة بالاتفاق مع الصليب والهلال الأحمر للوقوف مع أشقائنا في المحنة القائمة". 
كما دعا لإنشاء مستشفى ميداني بجوار معبر رفح، والإعلان عن رقم حساب للتبرع بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية والهلال الأحمر المصري. 

وطالب بتحريك دعوى في المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولتشكيل لجنة تفاعلية على مدار الساعة والتأكيد على الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.

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