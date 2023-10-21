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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العراق: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية.. ونرفض دفع الفلسطينيين لخارج غزة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن أمله في الوصول إلى نتائج عملية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة الراهنة لقطاع غزة من خلال الإيقاف الفوري لهذا الاستهداف المدمر والممنهج للأبرياء العزل في قطاع غزة وفتح الممرات الإنسانية.

وأضاف السوداني، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن أمام كارثة وعمليات إبادة جماعية، والعراق من الدول التي بادرت إلى جمع التبرعات ومستعدون لتأمين خطوط من العراق إلى غزة لسد حاجة القطاع من المواد الإغاثية والطبية".

وتابع: "أنه أكد خلال مشاركته في قمة القاهرة السلام، على موقفنا ورفضنا الواضح بسبب محاولات دفع الفلسطينيين خارج القطاع في صحراء سيناء أو غيرها، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بأي سيناريو يعد من قبل سياسات المحتل، لأن الفلسطينيين أصحاب أرض وقضية وعلى الجميع الوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني".  

وأكد أن العراق يمتلك إمكانية للحوار مع كل الأطراف المعنية في كل دول المنطقة، مشددًا على أن العراق مستعد لإجراء هذا الحوار للدفع بالتهدئة وعدم اتساع ساحة الصراع.

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