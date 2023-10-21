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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: كلمة الرئيس بقمة القاهرة للسلام جاءت حاسمة ومعبرة عن القضية الفلسطينية

هشام الحصرى، رئيس
هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام اليوم، جاءت حاسمة بشأن القضية الفلسطينية، ومعبرة عن معاناة الفلسطينيين، وتضمنت رسائل هامة للعالم، منها الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يكون علي حساب مصر أبدا، وذلك في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير وهو ما تتصدى له مصر بكل الوسائل.

 وأشاد الحصرى في تصريحات له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي علي استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة. وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس كان واضحا وصربحا عندما تحدث عن الموقف الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذى يكشف عن ازدواجية المعايير التى يطبقها الغرب.

وأشاد الحصرى، بالموقف المصرى الداعم عبر التاريخ للقضية الفلسطينية،و الشعب الفلسطيني، داعيا دول العالم لتصحيح نظرتها تجاه الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشى علي المدنيين والأطفال والنساء.

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