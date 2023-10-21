بـ 450 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة حديثة

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات مستعملة حديثة فى مصر بمتوسط سعر 450 ألف جنيه .

1- سكودا اوكتافيا A5

سكودا اوكتافيا A5

تعتمد السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2009 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 102 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، وقطعت مسافة تصل الى 160 ألف كيلومتر.

وبهذه القدرات تتسارع السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2009 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً الى سرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 184 كيلومتر في الساعة.

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2009 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية ويبلغ عددها 2، و فرامل ABS المانعة للانغلاق، و ESP و ASR، وتكييف الكتروني ثنائي، وقفل مركزي يعمل بالتحكم عن عن بعد ومشغل أسطوانات.

اما عن سعر السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2009 داخل السوق يتراوح فى متوسط سعر 450 ألف جنيه ، على حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، ومن الممكن أن نجد السعر أعلى او اقل من ذلك على حسب التاجر او صاحب السيارة .

2- كيا سول

كيا سول

تنتج سيارة كيا سول موديل 2010 قوة 124 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع كيا سول من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر.

تحتوي مقصورة سيارة كيا سول الهاتشباك موديل 2010 علي الكثير من التجهيزات التكنولوجية الحديثة منها، عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وزر لتشغيل إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومقاعد كهربائية يتم تحريكها في جميع الاتجاهات، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح، ونظام تحكم في نظام الصوت، ومثبت سرعة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وزجاج كهربائي، ودرج أمامي بمبرد، ونظام صوت، ومخارج USBوAUX ، وزجاج فاميه خلفي، وفرش جلد لعجلة القيادة وناقل الحركة ، وإمكانية توصيل الهاتف عبر البلوتوث، وشاشة تعمل باللمس.

زودت سيارة كيا سول الهاتشباك موديل 2010 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، ABSوEBD ، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية، وأحزمة أمان، ونظام مانع السرقة الإلكتروني، ومصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وهيكل قوي يمتص الصدمات ويقلل أضرار الحوادث ، بالإضافة الي انه تم زيادة قوة السقف والقوائم في السيارة لتلقي الصدمات للحفاظ علي الركاب أثناء الاصطدام .

اما عن سعر السيارة كيا سول موديل 2010 داخل السوق فيتراوح فى متوسط سعر 450 ألف جنيه، على حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، ومن الممكن ان نجد السعر اعلى او اقل من ذلك على حسب التاجر او صاحب السيارة .

3- هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

حصلت سيارة هيونداى النترا موديل 2010 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن. متر، متصل بخيارين من نواقل الحركة مانيوال بـ 5 سرعات و أوتوماتيكي، تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في 11.3 ثانية.

حملت سيارة هيونداى النترا موديل 2010 بعض من التجهيزات والكماليات، كنظام فرامل ABS، توزيع الكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، و وسائد هوائية للراكب الأمامي.

جهزت سيارة هيونداى النترا موديل 2010 داخلياً براديو و كاسيت مكون من 6 سماعات، و بها تكييف تاتش، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة عدادات تظهر الأعطال، و مرايات كهربية، و جنوط قياس 15 أو16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربية مدعومة بإشارات ضوئية، و سبويلر خلفي، نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربية.

اما عن سعر السيارة هيونداى النترا موديل 2010 داخل السوق ويتراوح فى متوسط سعر 450 ألف جنيه ، على حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، ومن الممكن ان نجد السعر اعلى او اقل من ذلك على حسب التاجر او صاحب السيارة .

4- شيفروليه كروز

شيفروليه كروز

تأتي شيفروليه كروز موديل 2014 بمحرك 4 سلندر مزود بعدد 16 صمام تبلغ سعته 1.6 لتر وتصل قدرته القصوى إلى 115 حصان فيما يبلغ عزمه الأقصى 155 نيوتن متر. وينطلق بالسيارة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية فيما تبلغ سرعة سيارة شيفرولية كروز 2014 القصوى 185 كيلومتر في الساعة. ويبلغ استهلاك الوقود 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر. ويتكامل أداؤه مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

أما بالنسبة للكماليات والتجهيزات، فتتمتع سيارة شيفرولية كروز بنظام تكييف هواء وباور ستيرينج وزجاج كهربائي ومرايات كهربائية وراديو ومشغل للاسطوانات المدمجة مزود بمخرج صوت AUX مع امكانية التحكم به من عجلة القيادة وتحتوي كذلك سيارة شيفرولية كروز 2014 بشاشة بيانات تقوم بعرض بيانات عن الراديو والساسة بالإضافة إلى درجة الحرارة الخارجية بالإضافة إلى العديد من التجهيزات والكماليات الأساسية الأخرى.

وفيما يتعلق بتصميم السيارة شيفرولية كروز 2014، نجد أن تصميم السيارة من الداخل يتميز بتصميم أنيق وبمقصورة قيادة رحابة. أما تصميم السيارة من الخارج، فنجد أنه يتميز بالقوة ويعزز ذلك من خطوط تصميم السيارة وكذلك شكل الجنوط الرياضي الخاص بسيارة شيفرولية كروز 2014 علاوة على تصميم صدامات السيارة التي تتميز بلمسة رياضية. ومن جانب آخر، حرصت شركة شيفرولية بتعديل تصميم مصابيح السيارة لتظهر بشكل أنيق أكثر انسيابية.

اما عن سعر السيارة شيفرولية كروز موديل 2014 داخل السوق فيتراوح فى متوسط سعر 450 الف جنيه ، على حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، ومن الممكن ان نجد السعر اعلى او اقل من ذلك على حسب التاجر او صاحب السيارة .

5- رينو داستر

رينو داستر

وتتمتع السيارة رينو داستر موديل 2016 بمحرك سعة 1.6 لتر من 16 صباب بقوة 105 حصان وعزم دوران 148 نيوتن.متر . ويتسع خزان وقود السيارة لقرابة 50 لتر وقود ، فيما تتوفر بناقل مانيوال من 5 و 6 سرعات.

وتتمتع السيارة بتصفيح حديدي في الأسفل مع زجاج مظلل عازل للحرارة واكصدام أمامي بلونين وعواكس خلفية وعتب جانبي مطلي بالكروم وقضبان تحميل علي السقف باللون الأسود وتطعميات كرومية .

أما تجهيزات الأمان في السيارة ، فتشمل نظام مكابح مضادة للانغلاق ABS مع EBD ونظام ايموبيليزر للحماية من السرقة ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي . كما يمكن تزويد السيارة بعدد من الخيارات في إصدار واحد أو الاصدارين مثل مفتاح للتحكم في وضعية الاندفاع بالعجلات ومصابيح نهارية ومصابيح ضباب أمامية ومساحة للزجاج الخلفي وكمبيوتر رحلات مع عداد لكشف متوسط استهلاك البنزين والسرعة. كما تتمتع السيارة بعجلة قيادة آلية المؤازرة قابله لتعديل ارتفاعها مع أزرار للتحكم في وظائف الراديو ونظام غلق مركزي بالريموت كنترول.

ويتوفر للسيارة زجاج كهربائي وحساسات ركن خلفية ومرايا جانبية يمكن التحكم فيها كهربائياً ومقعد سائق قابل للتعديل وتكييف هواء وامكانية تركيب مقعدي أطفال في الخلف ، كما تأتي السيارة براديو MP3 ووصلة USB ونظام ملاحة . ومن حيث العجلات والإطارات ، فيتوفر لها عجلات سبور قياس 16 بوصة بنظام حماية ضد السرقة واطار احتياطي داخل صندوق السيارة الخلفي.

اما عن سعر السيارة رينو داستر موديل 2016 داخل السوق فيتراوح فى متوسط سعر 450 الف جنيه ، على حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، ومن الممكن ان نجد السعر اعلى او اقل من ذلك على حسب التاجر او صاحب السيارة .