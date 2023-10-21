حزب الله يرد بقوة على إطلاق الاحتلال قنابل فسفورية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، إطلاق صواريخ موجّهة نحو عربة إسرائيلية قرب ثكنة "دوفيف" وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح.

كما أعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في ثكنة "راميم" وأنه "حقّق إصابات مؤكدة".



ومن جانبها، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب لبنان، اليوم ، بالقنابل الفسفورية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بإطلاق صواريخ موجهة من جنوب لبنان نحو قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة "برعام" شمال فلسطين المحتلة.

كما قالت وسائل إعلام لبنانية بأن 3 قذائف إسرائيلية استهدفت مركزاً للجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم، بجنوب لبنان بشكل مباشر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن مسيرة اخترقت الأجواء قادمة من جنوب لبنان حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

وأشارت مصادر إسرائيلية أن القصف اللبناني على ثكنة برانيت قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين أوقع إصابات أكيدة في صفوف جنود الاحتلال.

كما تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على نقطتين مختلفتين عند الحدود الشمالية

وكان قد تعرضت اطراف بلدات راميا عيتا الشعب ورميش لقصف مدفعي من مواقع العدو عند الحدود.