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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يتعادل مع تشيلسي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وأضاف ميخايلو مودريك الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 48.

وقلص ديكلان رايس، الفارق بهدف أول لفريق أرسنال في الدقيقة 77، ثم سجل تروسارد البديل في الدقيقة 84 الهدف الثاني والتعادل.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانتشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كايسيدو، كول بالمر، كالاجر، مودريك.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج.

بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ساليبا، زينتشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، رايس.

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، مارتينيلي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

أرسنال تشيلسي تشيلسي وآرسنال الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

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