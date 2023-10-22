جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية في علم النفس الأحد المقبل

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، عن طريق مركز تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط

ومن هذه الدورات يقدم المركز الأحد 29 أكتوبر برنامج تدريبي عن علم النفس الإيجابي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وأعرب عن أن الجامعة تقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، حيث اعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة.

وانطلقت وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا صينيا ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية، وناقش الاجتماع بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.

وحرصا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية مؤكدا على أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان ، وتفقد مطعم المدينة، والتقى بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وكلف بحل جميع مشاكلهم.