قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة ، إعداد تقرير مروري مفصل حول واقعة مصرع خليجى أسفل عجلات سيارة فى التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الحادث.

البداية..

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدىالدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه وفر هاربًا وأمكن تحديد السيارةوقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببةفى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلميستطع تفاديه فإصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.