عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اعتقاد البعض بضرورة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات، ما هو إلا اعتقاد خاطىء شائع بشدة.

وتابع استشاري أمراض القلب " أثبتت الدراسات الحديثة أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ أو ال ٦٠ ، بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون مبرر في هذا العمر يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحة المعدة، وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة وقد لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

 

‏‎أكد جمال شعبان ، أن الدراسات الحديثة أثبتت  أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ أو ال ٦٠، بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون مبرر فوق سن الـ ٤٠ أو ٦٠يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحةالمعدة و غير ذلك من المضاعفات الخطيرة و قد لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

وأضاف شعبان ان استخدم  أسبرين الأطفال، يستخدم فقط بناء على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية  بما يجعل الشخص في حاجة لعلاج يرفع سيولة الدم للحفاظ على سريان الدم داخل الشرايين  بدون تجلطات


 وأوضح جمال شعبان بعض النصائح لتجنب  الجلطات والوقاية من مرض القلب ..


 

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه

تجنب اليمن الصناعي

عدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية و المهدرجة ،

و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة.

المشي ٤٥ دقيقة يوميا مشي الهرولة الذي يقلل الضغط ويحسن ايقاع كهرباء القلب ويحسن الحالة المزاجية ويحفز إفراز هورمونات السعادة

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر

غداء لا يتعدى الساعة٦ م

عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة لا يتعدي  ١٠ م ويا ريت مش بعد ٨ م

أو  الأفضل بدون عشاء

٥- النوم بكمية وكيفية كافية وعدم السهر.

‏‎٦-  لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات.

‏‎٧-. حتى الشخص السليم تماماً ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل بكثير.

‏‎٨- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من مضاعفات هذه العوامل.

‏‎٩-  تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

‏‎١٠- الحرص  على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل واستعينوا بالصبر والصلاة.


 

استخدام أسبرين الأطفال استشارى امراض القلب أسبرين الأطفال الدهون الحيوانية الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الفحوصات اللازمة الوقاية من مرض القلب الوجبات السريعة دكتور جمال شعبان ر جمال شعبان يحسن الحالة المزاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خماسية الزمالك في سموحة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

فوائد خارقة لتناول شوربة الخضار

فرحان أنه هيشرب.. سعادة طفل من غزة بعد وصول المساعدات المصرية

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف "خلية" لحزب الله في جنوب لبنان

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. قمة القاهرة للسلام من دون بيان ختامي

نجم الأهلي السابق يحرج رئيس كاف بسبب حكم مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ