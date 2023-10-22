جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اعتقاد البعض بضرورة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات، ما هو إلا اعتقاد خاطىء شائع بشدة.

وتابع استشاري أمراض القلب " أثبتت الدراسات الحديثة أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ أو ال ٦٠ ، بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون مبرر في هذا العمر يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحة المعدة، وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة وقد لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

‏‎أكد جمال شعبان ، أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ أو ال ٦٠، بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون مبرر فوق سن الـ ٤٠ أو ٦٠يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحةالمعدة و غير ذلك من المضاعفات الخطيرة و قد لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

وأضاف شعبان ان استخدم أسبرين الأطفال، يستخدم فقط بناء على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية بما يجعل الشخص في حاجة لعلاج يرفع سيولة الدم للحفاظ على سريان الدم داخل الشرايين بدون تجلطات



وأوضح جمال شعبان بعض النصائح لتجنب الجلطات والوقاية من مرض القلب ..





‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه

تجنب اليمن الصناعي

عدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية و المهدرجة ،

و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة.

المشي ٤٥ دقيقة يوميا مشي الهرولة الذي يقلل الضغط ويحسن ايقاع كهرباء القلب ويحسن الحالة المزاجية ويحفز إفراز هورمونات السعادة

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر

غداء لا يتعدى الساعة٦ م

عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة لا يتعدي ١٠ م ويا ريت مش بعد ٨ م

أو الأفضل بدون عشاء

٥- النوم بكمية وكيفية كافية وعدم السهر.

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات.

‏‎٧-. حتى الشخص السليم تماماً ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل بكثير.

‏‎٨- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من مضاعفات هذه العوامل.

‏‎٩- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

‏‎١٠- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل واستعينوا بالصبر والصلاة.



