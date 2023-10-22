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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة تحضير خلية النحل

خلية النحل
خلية النحل

تعد خلية النحل من المخبوزات المميزة والمختلفة، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة وشهيه .

وإليك طريقة تحضير خلية النحل 

مكونات خلية النحل

3 كوب دقيق 
2ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب ونصف لبن
‏4 ملاعق كبيرة زيت 
‏4 ملاعق كبيرة عسل

طريقة تحضير خلية النحل

في وعاء أنخاي الدقيق، البيكنج بودر والملح. أتركوا المزيج جانباً.‏

أخلطي الحليب والزيت والعسل والخميرة.‏

ضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة واعجنوا المزيج حتى تحصلوا على عجينة ناعمة يمكنكم إضافة المزيد من الدقيق إذا اتحاجت .

غطّوا الوعاء واتركوه جانباً حتى يتضاعف حجم العجينة.‏

إدعكوا العجينة بواسطة أيديكم لدقيقة وقسّموها إلى كرات متساوية الحجم.‏‎ .‏

في صينية فرن مدهونة بالزيت الكرات حتى تحصلوا على شكل خلية نحل. أحرصوا على التصاق الكرات ‏ببعضها.‏

عند الإنتهاء من صفّ كرات العجين المحشية، غطّوا الصينية واتركوا العجينة تتخمر لـ40 دقيقة.‏

إدهنوا الكرات بالبيض المخفوق وأضيفوا بذور حبة البركة على الوجه.‏

إخبزوا خلية النحل لـ20-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً

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