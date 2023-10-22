سهلة وسريعة.. طريقة تحضير خلية النحل

تعد خلية النحل من المخبوزات المميزة والمختلفة، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة وشهيه .

وإليك طريقة تحضير خلية النحل

مكونات خلية النحل

3 كوب دقيق

2ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ونصف لبن

‏4 ملاعق كبيرة زيت

‏4 ملاعق كبيرة عسل

طريقة تحضير خلية النحل

في وعاء أنخاي الدقيق، البيكنج بودر والملح. أتركوا المزيج جانباً.‏

أخلطي الحليب والزيت والعسل والخميرة.‏

ضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة واعجنوا المزيج حتى تحصلوا على عجينة ناعمة يمكنكم إضافة المزيد من الدقيق إذا اتحاجت .

غطّوا الوعاء واتركوه جانباً حتى يتضاعف حجم العجينة.‏

إدعكوا العجينة بواسطة أيديكم لدقيقة وقسّموها إلى كرات متساوية الحجم.‏‎ .‏

في صينية فرن مدهونة بالزيت الكرات حتى تحصلوا على شكل خلية نحل. أحرصوا على التصاق الكرات ‏ببعضها.‏

عند الإنتهاء من صفّ كرات العجين المحشية، غطّوا الصينية واتركوا العجينة تتخمر لـ40 دقيقة.‏

إدهنوا الكرات بالبيض المخفوق وأضيفوا بذور حبة البركة على الوجه.‏

إخبزوا خلية النحل لـ20-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً