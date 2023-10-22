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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: مجلس الزمالك رفع معنويات اللاعبين.. وشيكابالا لن يتكرر

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أشاد رضا عبد العال لاعب الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي الزمالك أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2023 - 2024 ، والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN":" لاعبو الزمالك قدموا مباراة رائعة أمام سموحة، وهم كلمة السر في الفوز وليس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، وظهروا بروح عالية نتيجة حضور مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب الذي تنتظره مهمة صعبة من أجل إعادة القلعة البيضاء إلى المكانة المعهودة".

وأضاف رضا عبد العال: "لاعبو سموحة كانوا خارج الخدمة أمام الزمالك وهي المباراة الأسوأ للفريق السكندري منذ فترة طويلة، لكن الزمالك استحق الفوز الكبير، وظهر لاعبوه بمستوى مميز وعلى رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذي لعب دوراً كبيراً في جميع الأهداف، وهو نموذج لن يتكرر وأصبح لا غنى عنه في التشكيلة البيضاء رغم تقدمه بالعمر إلا أنه يصنع الفارق للأبيض، مباراة تلو الأخرى".

الزمالك سموحة

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