هجوم الإعلام الصهيوني على محمد صلاح.. أحمد موسى يكشف السبب

جماهير ليفربول رفعوا علم فلسطين..

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى لاعب نادي ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح، وذلك عقب موقفه الأخير في مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فيديو محمد صلاح ودعمه لأهالي قطاع غزة حقق مشاهدات تقترب من 200 مليون مشاهدة، خلال أيام معدودة.

وأضاف أحمد موسى، أن محمد صلاح ارتدى شارة سوداء في مباراة ليفربول ضد إيفرتون تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بسبب العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام الإسرائيلي الصهيوني يهاجم محمد صلاح بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

جماهير ليفربول رفعوا علم فلسطين

وأشار أحمد موسى، إلى أن جماهير ليفربول رفعوا علم فلسطين في مدرجات الانفيلد وطالبوا بدعم قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح خرج من الإعلام الصهيوني.

وأردف أحمد موسى : «محمد صلاح قوى ناعمة وعبر عن تضامنه وموقفه تجاه الأزمة الفلسطينية، لازم ندعمه علشان الهجوم اللي بيتعرض ليه».