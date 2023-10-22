عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أمير قطر
أمير قطر

 أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تردد حول وجود خلاف داخل قمة القاهرة للسلام ومغادرة أمير قطر غير صحيح، ولكن قطر كانت حاضرة بقوة وأمير قطر لبى الدعوة وحضر، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي تبث الفتن دون وجود 
أي معلومات.


ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى القيادة السياسية على اهتمامها الكبير بالقضية الفلسطينية، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي لانعقاد قمة القاهرة للسلام لبحث سبل حل الأزمة الفلسطينية.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قمة القاهرة للسلام شهدت مشاركة كبيرة من قادة وزعماء دول العالم في وقت وجيز، معقبًا: «القمة شهدت العديد من الفعاليات والأحداث».

 

علاج القضية الفلسطينية


وأضاف أحمد موسى، أن هناك تباين في بين موقف الجانب العربي والغربي بشأن علاج القضية الفلسطينية، حيث يريد الجانب الغربي إدانة حركة حماس فقط ودون إدانة قوات الاحتلال، ولكن الدول العربية جميعها بجانب دول أفريقيا رفضوا هذا الأمر.


وأشار أحمد موسى، إلى أن الجانب الغربي يريد وصف حماس بحركة إرهابية، وهذا الأمر تم رفضه من الدول العربية والأفريقية، ومعقبًا: «هناك فرق بين الأعمال الإرهابية وحركات المقاومة». 

أمير قطر قمة القاهرة أحمد موسى مغادرة أمير قطر الأزمة الفلسطينية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين.. فيديو

ما بـاليد حيلة.. رسالة مؤثرة من لاعب الزمالك لدعم فلسطين

الكيلو بـ 18جنيه .. مفاجأة فى أسعار الأرز بعد قرار الحكومة

معجزة هندسية.. الكشف عن قبر أثري في اسكتلندا يعود للعصر الحجري

دعاء العتق من النار.. ردده يوميا في الصباح والمساء

إنستجرام يعتذر عن وصف مستخدمين فلسطينيين بالإرهابيين| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ