رفيق دربي كان نفسه يلعب..فيديو مؤثر لأب فلسطيني يبكي بعد استشهاد ابنه

من أمام كفن ابنه الصغير، وقف أب فلسطيني يبكي ويتحسر على فقدان فلذة كبد ورفيق دربه كما وصفه وذلك أثناء القصف العشوائي للاحتلال الأسرئيلي على قطاع غزة.

قال الرجل في مقطع الفيديو من أمام جثة ابنه باكيا: “بدي أقول للعالم كله هذا رفيق دربي، هذا ابني هو طويل بس طفل في الصف الخامس، وكان نفسه يلعب سلة، بدي يلعب سلة كان”.

غزة

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “ليش زعلان، الله يربط على قلبك ربنا بحبه أكثر منك أخذو لعندو رحمات نزلت عليكم السعادة في الشهادة، اصبر يااخي واحتسب الفراق أليم ولكن الجنة عرضها السماوات والأرض”.

كشف العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، الموعد المتوقع للاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة.

وقال سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، خلال استضافته هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من المتوقع أن تقوم إسرائيل بعملية الاجتياح البري لقطاع غزة قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف:"جيش الاحتلال حاليا يقوم بالاستعدادات النهائية، وكان هناك زيارة من وزير الدفاع الإسرائيلي للقوات"، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تتمركز حاليا بالقرب من حدود غزة".