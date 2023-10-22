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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، باقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الاقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

يتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الاجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

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