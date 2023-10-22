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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان السابع مصريا والعاشر افريقيا في تصنيف QS

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إنجاز جديد فى مجال التصنيف الدولي، حيث تقدمت الجامعة إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والعاشر على  مستوى أفريقيا فى تصنيف

 QS  World Ranking Arab Region 2024.  

وأحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

هذا وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات، وتسعى الجامعة دائما إلي تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما أكد على أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن التقدم الملحوظ فى التصنيف الدولى يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.

كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحا أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وجدير بالذكر أن تصنيف QS  للدول العربية يقوم بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.

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