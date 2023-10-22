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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: رؤية السيسي تضمن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

طلعت السويدى رئيس
طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته التاريخية والحاسمة خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام بحضور زعماء وقادة العالم، مشيرا إلى أن الكلمة بعثت بالعديد من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك لانهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق وانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الاسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وطالب " السويدى " فى بيان أصدره اليوم من المجتمع الدولى أن يعطى أكبر اهتمام للرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى التى أكد فيها الرفض القاطع من مصر وشعبها لتصفية القضية دون حل عادل للقضية الفلسطينى وأن ذلك الأمر لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تماما واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف بجانبه في الدفاع عن أرضه.

وأكد أن الرئيس السيسي وضع أمام العالم الرؤية المصرية المتوازنة التي تستهدف لاحياء عملية السلام والحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي لأي محاولات زعزعة أمن واستقرار الشعوب العربية وإدانة كافة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في فلسطين والعمل على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير من العالم كله للسير قدماً نحو حل الدوليتين وذلك من خلال التنفيذ الكامل والحقيقى لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وطالب النائب طلعت السويدى من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أن يعى جيداً تأكيد الرئيس السيسي على أن الحل في القضية الفلسطينية لن يكون من خلال إزاحة شعبا بأكمله إلى أماكن أخرى سواء بالتهجير أو النزوح أو بالقوة العسكرية ولكن بتحقيق مبادىء العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم مثلهم مثل باقي الشعوب العربية.

واعتبر أن  قمة القاهرة للسلام دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس السيسى للتعامل الجاد والعادل مع القضية الفلسطينية وأن تكون لها أولوية عاجلة على طاولة المجتمع الدولي لانهاء الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية ضد الفلسطيين في قطاع غزة وتوصيل المساعدات الانسانية للفلسطينيين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة الفلسطينيين الإسرائيليين المجتمع الدولي

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