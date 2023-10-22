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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 70 مشروعا للمستفيدين من تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة بالمنيا

برنامج فرصة
برنامج فرصة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من البرامج الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية ، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

 

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من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية تنفذ المرحلة الثالثة لمشروع "فرصة"، حيث تم توزيع 30 مشروعا على المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة بقرية طرفا بمركز سمالوط، حيث تم تخصيص 4 رؤوس ماعز لكل مستفيد، مقدمة من جمعية عبد الله النديم، كما تم توزيع الدفعة الثانية من رؤوس الماعز بعدد160 رأس ماعز لـعدد40 مستفيدا من جمعية الحق و الحياة بقرية الروبى بمركز سمالوط .

وأشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 250 كجم علف مجانا لكل مستفيد.

جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) تعمل تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، وتقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .

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