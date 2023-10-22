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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حركة تنقلات محدودة بين العاملين برئاسة مركزي مشتول السوق ومنيا القمح بالشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 9002 لسنه 2023 بإنهاء تكليف جنات عبد الفتاح عبد الوهاب نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق ونقلها للعمل برئاسة مركز ومدينه بلبيس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ انهاء تكيف كلٍ من أشرف عبد الوهاب حسانين - نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق وسيد حسن عبد الحميد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير وهدى محمد حافظ رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت وشحاته احمد محمدي سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

ولتحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلٍ من احمد عبد المنعم السيد محمد - الثالثة التخصصية تنميه ادارية رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمدية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح للقيام بعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق وحسين محمد حسين - الأولى التخصصية تنميه اداريه - رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينه منيا القمح للعمل نائب رئيس مركز ومدينه مشتول السوق.

السيد رأفت السيد احمد - الثالثة التخصصية تنمية ادارية برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت ومحمد خيري محمد حسن -الأولى التخصصية تنميه اداريه برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير ورضا السيد حمدان - الثانية التخصصية تمويل ومحاسبه برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

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أنور محمد عبد الله محمد - الثانية التخصصية الزراعة برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافه ومحمد عبد الخالق طلبه - الاولى التخصصية تنميه ادارية برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بنبتيت وياسر رجب منصور - الاولى التخصصية الزراعة برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُنير ووليد احمد ابراهيم - الأولى التخصصية تنميه اداريه برئاسة مركز ومدينه مشتول السوق للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام ولتحسين مستوي أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

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