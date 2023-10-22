محلل سياسي: قمة القاهرة للسلام حققت نجاحا كبيرا

قال أحمد رفعت، محلل سياسي، إن قمة القاهرة للسلام 2023 نجحت بشكل كبير، حيث جمعت مصر عددًا كبيرًا من دول العالم في هذا الوقت الحرج.

وفي مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أكد أحمد رفعت، محلل سياسي، أن خطب وكلمات ممثلي الدول في القمة أكدت إيمانهم بحل الدولتين، وهذا يعني أن هناك دولة تحتل أراضي دولة أخرى.

وأضاف أن قمة القاهرة للسلام شهدت حضورًا قويًا من ثلثي دول الجامعة العربية ودول بريكس وأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

وأشار إلى أن التمثيل الدولي في القمة كان ملحوظًا، وتم التوافق على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.