عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

تمكن عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب المصري للسباحة، من الحصول على الميدالية الفضية لسباق 50 متر فراشة ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر.

استطاع عبد الرحمن الحصول على الميدالية الفضية بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 23,13 ثانية، بفارق 0,02 جزء من الثانية، عن الأمريكي صاحب المركز الأول والذي حصل على الميدالية الذهبية محققا زمن قدره 23,11 ثانية.

فيما جاء بنجامين براود، لاعب بريطانيا، في المركز الثالث محققا زمنا قدره 23,15 ثانية.



وتمكن عبد الرحمن من الوصول للدور النهائي بعد ان انهي التصفية الثامنة زمن قدره 23.53 ثانية ليحتل المركز الرابع بشكل عام ويتأهل للدور النهائي.

وكان عبد الرحمن سامح قد حقق إنجازات تاريخيا بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في اليونان.

وتمكن عبد الرحمن سامح، من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.