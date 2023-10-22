عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

عبد الرحمن سامح
عبد الرحمن سامح

تمكن عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب المصري للسباحة، من الحصول على الميدالية الفضية لسباق 50 متر فراشة ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر.

استطاع عبد الرحمن الحصول على الميدالية الفضية بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 23,13 ثانية، بفارق 0,02 جزء من الثانية، عن الأمريكي صاحب المركز الأول والذي حصل على الميدالية الذهبية محققا زمن قدره 23,11 ثانية.
فيما جاء بنجامين براود، لاعب بريطانيا، في المركز الثالث  محققا زمنا قدره 23,15 ثانية.


وتمكن عبد الرحمن من الوصول للدور النهائي بعد ان انهي التصفية الثامنة زمن قدره 23.53 ثانية ليحتل المركز الرابع بشكل عام ويتأهل للدور النهائي.

وكان عبد الرحمن سامح قد حقق إنجازات تاريخيا بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في اليونان.

وتمكن عبد الرحمن سامح، من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية من رام الله: اقتحامات وقصف جوي إسرائيلي على الضفة الغربية

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

شاهد .. استقبال مبهر من مسئولي الفيفا والكاف لرئيس بعثة الأهلي بتنزانيا

شكري يبحث مع نظيرته الهولندية سبل إنهاء التصعيد بغزة والبناء على قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

9 أكتوبر كانت بداية الجحيم..فلسطينية تكتب 6 رسائل تصف أوضاع غزة إلى العالم

احذر.. الأعراض الصامتة لسرطان الثدى

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ