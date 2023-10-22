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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جميع أسعار سيارات mg بعد الزيادات الأخيرة

جميع أسعار سيارات
جميع أسعار سيارات mg بعد الزيادات الأخيرة

زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 مازالت مستمرة، وذلك بسبب مواجهة قطاع صناعة السيارات الجديدة للعديد من الأزمات والتي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة بالأسواق، بالإضافة الي انه اذا تم توافر يتم وضع " أوفر برايس" علي سعر السيارة الرسمي ، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض .

بعد الزيادة.. أسعار سيارات إم جي 5 الجديدة

رسميا كسرت المليون .. أسعار إم جي 6 الجديدة فى مصر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري جميع أسعار سيارات mg بعد الزيادات الأخيرة :


1- محرك إم جى آر إكس 5 بلس موديل 2023 :

تستمد سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وقوة 171 حصان، وتصل سرعة ام جى ار اكس 5 بلس القصوى الي 190 كم/ساعة .

 ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

- أسعار ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

2- محرك ام جى ZS موديل 2023 :

تحتاج سيارة  ام جى ZS موديل 2023 الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج  ام جى ZS عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 119 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

 ام جى ZS موديل 2023 

- أسعار  إم جى ZS موديل 2023 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة  ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 779 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 854 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  ام جى ZS موديل 2023 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

3- محرك إم جى 6  موديل 2023 :

قوة سيارة  ام جى 6  موديل 2023 تصل الي 169 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7 ثواني ، وتحتاج من الوقود الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة  ام جى 6  القصوى الي 190 كم/ساعة .

ام جى 6  موديل 2023

- أسعار  ام جى 6  موديل 2023 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة  ام جى 6  موديل 2023 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  ام جى 6  موديل 2023 تباع بسعر مليون و 24 ألف جنيه .

4- محرك ام جى 5  موديل 2023 :

سعه خزان وقود سيارة ام جى 5  موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتقطع مسافة 100 كم/سافة بـ 5.5 لتر من الوقود ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعة ام جى 5  القصوى الي 180 كم/ساعة .

 ام جى 5  موديل 2023

- أسعار ام جى 5  موديل 2023 الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5  موديل 2023 يصل سعرها الي 739 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5  موديل 2023 يصل سعرها الي 779 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى 5  موديل 2023 يصل سعرها الي 809 ألف جنيه .

محرك ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 أسعار ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 الجديدة محرك ام جى ZS موديل 2023 أسعار ام جى ZS موديل 2023 الجديدة محرك ام جى 6 موديل 2023 اسعار ام جى 6 موديل 2023 الجديدة محرك ام جى 5 موديل 2023 أسعار ام جى 5 موديل 2023 الجديدة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023

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