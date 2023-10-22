افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة| غدًا

يُفتتح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، غدًا الإثنين 23 أكتوبر، في كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر، في القاهرة، ويستمر حتى الخميس 26 من الشهر ذاته.

ويضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية، وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، ومنها: المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمختصر الشافي في الإيمان الكافي، وفي رحاب أسماء الله الحسنى، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والعملات الافتراضية المشفرة، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وإضاءات قرآنية، وحوار الأديان والثقافات، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة.

كما يضم: التسامح منهج حياة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والأمن المجتمعي، والمرأة ودورها في الدولة الوطنية، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وفن المقدمات والخواتيم، والكمال والجمال في القرآن الكريم، وإنسانية الحضارة الإسلامية، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، ومشروعية الدولة الوطنية، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، وصناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، وحماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، والدولة مفهومها وتطورها، وعقد المواطنة، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

وفي سياق آخر قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن للنفس البشرية قدرة على التحمل، وإذا أخرجت الإنسان عنها؛ خرج عن عقله وصوابه، أيًّا كانت درجة حكمته، وأخطر شخص يجب أن تخشاه؛ هو من تستوي عنده الحياة والموت، بل من يرى الموت خيرا من الحياة، ولا يريد أن يموت بلا ثمن، فالظلم يولد الانفجار والانتقام، ويؤجج مشاعر الكراهية، فهل نجد لصوت العقل مُنصتا؟.